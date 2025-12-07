Entregan el Galardón "Huatabampense Distinguido"

En el marco del 151 Aniversario de la Fundación de Huatabampo, el alcalde Alberto Vázquez Valencia encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a 10 huatabampenses distinguidos.

Las y los ciudadanos galardonados fueron el maestro Marco Reyes; el licenciado Antolín Vázquez; la señora Yolanda Encinas; la maestra Dalia Valenzuela; el periodista Jesús Balmaceda; la enfermera Antonia Valenzuela; la señora Luz María Rosas; el doctor Andrés Reyes; el joven Kirgi Li Jean-Louis Millanes; y José Luis Laguna.

Vázquez Valencia felicitó a dichas personas por sus importantes aportaciones al arte, cultura, salud, educación, medios de comunicación y labor social en la comunidad.

El presidente municipal destacó la importancia de reconocer a los ciudadanos por su sobresaliente trayectoria y por ser ejemplo para las nuevas generaciones.

"Hoy, al celebrar 151 años de historia de nuestro querido Huatabampo, no solamente recordamos nuestro pasado, sino que celebramos nuestro presente, que ustedes, los huatabampenses distinguidos, han ayudado a construir", resaltó.

"Ustedes, a través de sus trincheras, han forjado la identidad y el desarrollo del Municipio. Ustedes son el cimiento moral y cultural de esta tierra. Su trayectoria no es sólo personal, es el reflejo del espíritu de servicio que define a nuestro Municipio", añadió.

En representación de los huatabampenses distinguidos, el comunicador Jesús Balmaceda agradeció al Ayuntamiento de Huatabampo por el reconocimiento.

"Es un gran orgullo recibir este reconocimiento. Cada uno de nosotros aporta desde su trinchera, sin la intención de que en algún momento nos vayan a reconocer o premiar. Hacemos nuestro trabajo con mucho gusto", expresó.