Productores rechazan nueva Ley de Aguas

Productores de la Zona Fuerte Mayo manifestaron su inconformidad por la aprobación de la Ley General de Aguas por el Senado de la República, porque implica un sometimiento de los campesinos a las autoridades.

"Es una forma de esclavizarnos, de tenernos de rodillas a cualquiera que tenga una concesión de agua", dijo Noé López Gastélum, líder productor de esa zona.

Lamentó que el Gobierno no haya respetado los acuerdos a los que se habían comprometido con diversas organizaciones campesinas.

"Las autoridades ya habían quedado de tomar en cuenta las peticiones, pero no cumplieron y, de un día para otro, sacaron la ley a como ellos quisieron", externó.

Indicó que la reforma de dicha legislación modifica el régimen de concesiones y elimina la mercantilización de estas y de las asignaciones de agua, las cuales no podrán transmitirse, venderse ni destinarse a un uso distinto al que está inscrito.

"Así que, por ejemplo, si yo fallezco y mi hijo va y la solicita a la Conagua, esta dependencia sabrá y decidirá si se la dan o no, pero ya no es de él. Ya queda en el Gobierno en turno saber si se la dan o no. Es decir, al que no se someta, no se la dan y entonces se acaba con el trabajo, con el patrimonio", explicó.

Asimismo, López Gastélum lamentó que "la gente del Yaqui y Mayo no esté levantando la voz ante esta problemática, los líderes no opinan de este tema, desafortunadamente".

"Debemos expresar todos nuestra inconformidad, organizarnos y ver qué podemos hacer, ya que después será demasiado tarde"