¿Entraron militares a Itson campus Navojoa? Esto dijo la universidad

Tras el reporte de movimiento policiaco dentro del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) campus Navojoa, la institución confirmó que el ingreso de elementos del Ejército Mexicano se originó por una confusión durante la revisión de un vehículo particular tripulado por estudiantes.

De acuerdo con información difundida por Itson y versiones que circularon en redes, la persecución inició en el exterior del plantel, cuando un convoy militar siguió a un automóvil que posteriormente entró al campus.

Los uniformados ingresaron detrás del vehículo con la intención de abordarlo, lo que provocó alerta entre alumnos y padres de familia que acudieron al lugar.

Una vez dentro de las instalaciones, personal universitario notificó a los elementos castrenses que Itson es una institución autónoma y solicitó que las indagatorias continuaran fuera del campus. Los estudiantes mostraron documentos y credenciales que acreditaban la propiedad y situación legal del vehículo, tras lo cual se confirmó que todo se trató de un malentendido.

"UNA CONFUSIÓN", ACLARA ITSON

En un comunicado oficial, la Universidad señaló que "los indicios señalan que lo ocurrido obedeció a una confusión generada entre los tripulantes del vehículo y algunas autoridades". Además, aseguró que tanto alumnos como personal académico y administrativo realizaron sus actividades con normalidad durante el resto de la jornada.

El incidente no dejó personas lesionadas ni se presentó ningún altercado físico, aunque sí generó preocupación en la comunidad universitaria.

La universidad reiteró su compromiso con la seguridad de sus estudiantes y con el respeto a la autonomía universitaria.