Muere motociclista tras chocar contra un camión de personal en Nuevo Nogales

Un trágico accidente ocurrido en la colonia Parque Industrial Nuevo Nogales dejó sin vida a un motociclista de aproximadamente 35 años, luego de impactarse contra un camión de transporte de personal. El hecho sucedió la tarde del 4 de diciembre sobre la calle Libre Comercio, de acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

Alrededor de las 16:33 horas, agentes municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Libre Comercio, muy cerca de la calzada Industrial Nuevo Nogales, cuando recibieron el reporte de un choque en esa misma zona.

Al llegar frente a la maquiladora Cimsa Logistic, los oficiales encontraron al motociclista tendido e inconsciente sobre el pavimento. A unos metros de él, se localizó una motocicleta Vento 220 modelo 2025, de color negro con rojo, con daños significativos en la parte frontal, evidencia del fuerte impacto.

EL CAMIÓN TENÍA DAÑOS EN LA PARTE POSTERIOR

En el mismo bulevar se encontraba estacionado un camión blanco de transporte de personal de la empresa Serva, marca Volkswagen Ayco, el cual presentaba daños en su parte trasera. Junto a la unidad estaba su conductor, identificado como Carlos, quien relató a los oficiales lo que alcanzó a observar antes del choque.

Según su testimonio, él se encontraba dentro del camión cuando vio por el espejo retrovisor al motociclista discutiendo con otro automovilista. Aseguró que el hombre iba hablando por teléfono con una mano mientras seguía avanzando. Segundos después sintió un fuerte golpe en la parte posterior del vehículo.

PARAMÉDICOS CONFIRMARON EL FALLECIMIENTO

Poco después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al motociclista. Lamentablemente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La escena fue asegurada y notificada al Centro de Atención Temprana, que ordenó el traslado de ambos vehículos al corralón del C5 para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido y continúan recabando información para esclarecer cómo ocurrieron exactamente los hechos.