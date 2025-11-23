  • 24° C
Policiaca

Fallece conductor al chocar con vagoneta en Nogales

A causa del fuerte accidente registrado en el bulevar 2000 también hubo una mujer lesionada

Nov. 23, 2025
La noche del sábado, un Ford Mustang que circulaba a exceso de velocidad se impactó con una vagoneta de transporte de personal, en la ciudad de Nogales.

El aparatoso percance sucedió en el cruce del bulevar 2000 y bulevar San Carlos, cuando el chofer del sedán de color negro perdió el control del volante, y se impactó con una Ford Econoline de color gris, que estaba estacionada.

Como resultado del fuerte impacto, el chofer del Mustang quedó prensado; y cuando arribaron los cuerpos de emergencias ya había dejado de existir.

Por otra parte, una joven de 22 años de edad fue atendida por socorristas, ya que resultó con varias lesiones, debido a que se encontraba en la vagoneta cuando ocurrió el choque.

Elementos policiacos tomaron nota de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía se hizo cargo de las indagatorias.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

