Cae vehículo a Canal Bajo al poniente de Ciudad Obregón; hay tres muertos

Dos mujeres y un hombre perdieron la vida el domingo por la mañana, luego de que el automóvil en el que viajaban cayera al Canal Bajo, al poniente de Ciudad Obregón.

El incidente fue reportado poco después de las 10:00 horas, a unos dos kilómetros al norte del ejido Tepeyac o Campo 2; cerca de la Comisaría de Providencia y a un costado de Urbi Villas del Real.

Las víctimas viajaban en un sedán Hyundai i10 de color blanco y modelo reciente, el cual, pertenecía a un grupo de choferes de plataforma digital denominado “Club Zopilotes”, y tenía el número 32.

La unidad circulaba por el margen derecho del canal cuando el conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que se precipitara a las aguas, quedando sus ocupantes atrapados.

Personas que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades, movilizando a elementos policiacos, así como a personal del Departamento de Bomberos.

Con ayuda de una grúa, el automóvil fue sustraído del canal, y una vez en tierra, los tres cuerpos fueron recuperados; y entregados a personal de la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes.