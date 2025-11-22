Captura en Hermosillo a líder criminal David alias El Diablo

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) formuló imputación en contra de David "N" y/o José Ramón "N", quien responde a los alias de "El Diablo", "El Monstruo" y "Comandante Apá", debido a su probable responsabilidad por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en perjuicio de Jesús Arturo "N", quedando en prisión preventiva justificada.

Al señalado, quien es un objetivo prioritario, se le ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión más por delitos de desaparición, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad, ya que se establece que desempeña el rol de jefe de una célula criminal que operaba en la capital del estado.

Su captura tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en una acción coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo en la calle Guadalupe Victoria y Periférico Norte, en la colonia Jesús García.

En dicha fecha, "El Monstruo" fue asegurado junto a Jesús Adolfo "N", de 21 años de edad, y José Manuel "N", de 22 años, cuando circulaban en un vehículo con reporte de robo, portando tres armas de fuego.

Se determinó que el imputado fungía como líder de una célula criminal cuyo modus operandi consistía en el uso de vehículos con características y equipamiento similar a los empleados por corporaciones policiales, así como vestimenta con colores parecidos a los uniformes oficiales para cometer los delitos.

Tras su captura, se inició el proceso en su contra por el primer caso, ya señalado, al cual se le sumó la ejecución de otras cuatro órdenes de aprehensión por delitos contra la libertad y podrían sumarse más.

Como resultado de la primera audiencia, se formuló imputación por el delito de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en concurso real de delitos cometido en perjuicio de Jesús Arturo "N" en el mes de julio del presente año, en la colonia La Metalera, obteniendo la prisión preventiva como medida cautelar, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen su situación jurídica.