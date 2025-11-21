  • 24° C
Policiaca

Lo condenan a 25 años de prisión por homicidio en Cócorit

El crimen ocurrió en diciembre del 2023, en una vivienda de la colonia Centro

Nov. 21, 2025
Miguel Ángel "N", fue declarado responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de Omar Tadeo "N", en hechos ocurridos en Cócorit.

Durante la audiencia de individualización de sanción, el juez dictó la sentencia privativa de libertad, además de imponer multa y el pago de la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

Los hechos se registraron el 7 de diciembre de 2023, alrededor de las 11:00 horas, cuando Miguel Ángel "N", acompañado de otro sujeto, acudió al domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc entre Hidalgo y Escobedo, en la colonia Centro de la citada Comisaría, donde sorprendió a la víctima y la atacó con un arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el disparó a la víctima en al menos ocho ocasiones, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

La carpeta de investigación integrada por el Agente del Ministerio Público, con apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía, permitió reunir evidencia científica, balística y testimonial que acreditó la responsabilidad penal del acusado.

Con base en el cúmulo probatorio presentado durante el juicio, el Tribunal determinó la culpabilidad de Miguel Ángel "N", imponiéndole la pena de 25 años de prisión, además de las sanciones económicas correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

