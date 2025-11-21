Por evitar choque, se impacta en área verde frente a la Cascada de Ciudad Obregón

Por girar intempestivamente el volante para prevenir un choque, el conductor de un Toyota Camry se impactó en un área verde frente a la Cascada Monumental de Ciudad Obregón.

El percance ocurrió la mañana de este viernes, en calle 200 y Prolongación Miguel Alemán, cuando la citada unidad motriz, de color dorado y modelo atrasado, circulaba hacia el norte.

Justo en la rotonda que se ubica alrededor de la Cascada, el conductor manifestó que un sedán Chevy le invadió carril de circulación, por lo que, giró el volante para evitar chocar, lo que ocasionó que se subiera a la guarnición y se impactara con un letrero y derribara algunas plantas en un área verde que se ubica justo enfrente de la cascada. El chofer logró salir ileso; sin embargo, ocasionó daños por aproximadamente 40 mil pesos.

Agentes del Departamento de Tránsito se encargaron de documentar lo ocurrido para los fines legales correspondientes, además, ordenaron el traslado del vehículo al corralón, donde quedaría bajo resguardo.