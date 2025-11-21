  • 24° C
Policiaca

Confirman detención de creador de contenido en Hermosillo

Luis Isaac "N" fue capturado junto a cinco personas más; entre ellas un menor, durante un operativo desplegado tras el asesinato de un policía

Nov. 21, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de un creador de contenido en la ciudad de Hermosillo, señalado por la presunta comisión de delito contra la salud.

Se trata de Luis Isaac "N" de 38 años de edad, quien se dedica a subir videos de recetas en redes sociales, desde hace aproximadamente 5 años.

El influencer fue detenido el pasado 18 de noviembre en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, durante un operativo desplegado tras el asesinato de un Policía Municipal.

Junto a él, fueron capturados Sergio "N", Karina Jazmín "N", Israel Guadalupe "N", Juan Antonio "N" y un menor de edad.

La intervención policial donde se efectuó su aprehensión ocurrió en las calles Amapolas y Tabachín; donde los agentes realizaban labores de seguimiento a un Código Rojo cuando los observaron escandalizando y alterando el orden público, lo que motivó un llamado de atención.

Al abordarlos, los seis sujetos intentaron huir corriendo del lugar, resistiéndose en todo momento, por lo que fue necesario utilizar la fuerza necesaria y racional para someterlos; tras la revisión corporal, se les localizó un total de 30 envoltorios de plástico de color morado, conteniendo una sustancia granulada con características de narcótico; la droga estaba distribuida entre todos los detenidos.

Las seis personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para el inicio de la investigación por el delito contra la salud y resistencia de particulares, por lo que, una vez que se realizaron las periciales correspondientes para la identificación de la droga y se establecieron otros datos de prueba. Los cinco adultos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) a disposición de la autoridad judicial, mientras que el menor llevará su proceso de manera individual.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

