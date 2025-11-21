En San Luis Río Colorado decomisan millonario cargamento de droga

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional decomisaron un cargamento de droga, al revisar un tractocamión en San Luis Río Colorado.

Lo anterior sucedió en el puesto de revisión Cucapah, donde los militares revisaron un tráiler acoplado a dos semirremolques, el cual, pertenece a una empresa de paquetería; y había salido de la ciudad de Hermosillo, con destino a Mexicali, Baja California.

Dentro de los compartimientos de carga, fueron localizados 19 bidones de plástico, que en su interior tenían metanfetamina o crystal. En total, fueron 340 kilos de narcótico, cuyo costo estimado es de más de 90 millones de pesos.

La unidad de carga, así como el material decomisado, el chofer y su ayudante, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.