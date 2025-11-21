Capturan a tipos armados al sur de Ciudad Obregón

Durante un operativo en el que participaron policías municipales, estatales y elementos de la Marina, dos hombres fueron capturados por la portación de armas de fuego.

Los hechos sucedieron durante la tarde del jueves, en las inmediaciones de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón.

Durante el despliegue terrestre y aéreo, fueron ubicados los dos sujetos, quienes tras ser asegurados fueron sometidos a minuciosa revisión.

Fue de este modo que les encontraron dos armas de fuego, una de calibre 9 milímetros y otra de calibre .40, abastecidas con 14 y 16 cartuchos, respectivamente.

Los sujetos fueron identificados como Joel Ignacio "N", de 33 años de edad, y Carlos "N" de 31 años, mismos que quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Cabe señalar que, durante el operativo para la detención de los individuos, una patrulla de la Policía Municipal participó en un accidente, donde no se reportaron heridos. Dicho incidente se registró en calle 300 y Ramón Guzmán.