Ejecutan a "El Sky" en Cócorit

Por segundo día consecutivo los residentes de la comisaría de Cócorit, perteneciente al municipio de Cajeme, fueron testigos de un ataque armado que dejó como saldo una víctima mortal, luego de que la tarde de este viernes, acribillaran a una persona al interior de un domicilio.

El hecho se suscitó alrededor de las 15:30 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en el tramo comprendido entre Argentina y Mariano Escobedo, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, un grupo de personas armadas ingresó al domicilio citado, accionando en reiteradas ocasiones sus armas de fuego y posteriormente huyeron del sitio; al acudir los paramédicos de Cruz Roja, solo pudieron determinar que la víctima no soportó las heridas perdiendo la vida en el lugar.

Sobre la identidad de la víctima, se supo que esta persona se trata de un masculino de 27 años de edad, quien en vida respondía al nombre de Alonso alias "El Sky", mismo que presuntamente era vecino de la zona; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de noviembre a 22.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de Ley.

Cabe recordar que la mañana del pasado jueves poco después de las 10:00 horas, se reportaron disparos en la misma colonia, precisamente en calles 5 de Mayo, entre Sinaloa y Cuauhtémoc, donde Ricardo, alias "El Indio", de 32 años de edad, fuera ultimado a balazos.