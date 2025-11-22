Fiscalía alerta sobre nuevo modus operandi de extorsiones telefónicas

Con la finalidad de reducir los riesgos de ser víctima de extorsiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) alertó que se detectó un nuevo modus operandi de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que los extorsionadores se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

"Eso es completamente falso. Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público", se lee en el comunicado, añadiendo que en caso de recibir una llamada o mensaje así, se recomienda colgar de inmediato, además de no compartir datos personales, no trasladarse a ningún lugar y llamar directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar.

La Fiscalía puntualizó que la mejor defensa es estar informado, invitando a no dejarse engañar, compartir el mensaje con la familia y amigos, recordando que la prevención también salva.