Policiaca

Fiscalía alerta sobre nuevo modus operandi de extorsiones telefónicas

¡Cuidado! Delincuentes se hacen pasar por agentes de la Fiscalía para engañar a víctimas con extorsiones telefónicas.

Nov. 22, 2025
Con la finalidad de reducir los riesgos de ser víctima de extorsiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) alertó que se detectó un nuevo modus operandi de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que los extorsionadores se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

"Eso es completamente falso. Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público", se lee en el comunicado, añadiendo que en caso de recibir una llamada o mensaje así, se recomienda colgar de inmediato, además de no compartir datos personales, no trasladarse a ningún lugar y llamar directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar.

La Fiscalía puntualizó que la mejor defensa es estar informado, invitando a no dejarse engañar, compartir el mensaje con la familia y amigos, recordando que la prevención también salva.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

