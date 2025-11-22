  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 22 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Frustran intento de atentado de una persona al interior de plaza comercial

El sujeto amenazaba con atentar contra su integridad en el área de cajas de conocido supermercado

Nov. 22, 2025
Una fuerte movilización policiaca se registró al interior de una plaza comercial en la entrada sur de Ciudad Obregón, luego de que una persona intentara atentar contra su integridad portando un arma blanca.

Fue alrededor de las 16:30 horas, cuando al área de cajas de cobro del mencionado establecimiento ingresó un masculino de entre 25 a 30 años de edad, manifestando que requería ayuda, argumentando que había sido privado de su libertad y acababa de poder escapar.

Al acudir al sitio los elementos policiales, la persona intento evitar su arresto subiendo a las cajas y con cuchillo en mano amagó con autolesionarse, por lo que en coordinación con elementos de la Guardia Nacional se inició la negociación para evitar algún percance mayor.

Una vez que se logró el aseguramiento del masculino, paramédicos de Cruz Roja revisaron su estado, y posteriormente fue detenido por los agentes policiales, durante este lapso, se resguardo el sitio a fin de evitar poner en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el sitio.

Román González
Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

