Detienen en Hermosillo a prófuga de la justicia de Baja California; la acusan de asesinar a su madre

Jazmín Susana “N”, fue capturada como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de su madre, María Esther, de 69 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 26 de Abril de 2024, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, Baja California, en compañía de su hija de 35 años. En un momento determinado la imputada presuntamente golpeó a su madre en repetidas ocasiones. Después, utilizando un objeto, realizó maniobras de estrangulamiento, provocándole la muerte.

La mujer huyó del lugar, sin embargo, mediante investigaciones se logró establecer que se había trasladado a la ciudad de Hermosillo, sitio al que se trasladaron oficiales de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California, donde, en coordinación con personal de la Fiscalía de Sonora, se logró la detención de la imputada.