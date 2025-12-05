Gobierno de Durazo refuerza su estrategia de seguridad con entrega de patrullas

Como parte del compromiso por mejorar la seguridad en todos los rincones de Sonora, las autoridades estatales entregaron 67 nuevas patrullas a 21 municipios y celebraron la graduación de 171 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública (USP). Ambas acciones forman parte de la estrategia para contar con corporaciones profesionales, cercanas y bien equipadas.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de las unidades y destacó que estos avances contribuyen a fortalecer la presencia policial en las comunidades, así como a mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS Y RECURSOS INVERTIDOS

De las 67 patrullas entregadas, 52 fueron destinadas a los municipios de Agua Prieta, Bácum, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nácori Chico, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, Santa Ana y San Miguel de Horcasitas.

Las otras 15 unidades fueron asignadas a la Policía Estatal de Seguridad Pública. En total, la inversión ascendió a 71 millones 618 mil 158 pesos, recursos que provienen tanto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) como del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) 2025.

AVANCES REFLEJADOS EN LA DISMINUCIÓN DE DELITOS

Durante su intervención, el mandatario estatal subrayó que la coordinación entre corporaciones ha permitido obtener resultados visibles. Entre enero y octubre de este año, Sonora registró una reducción del 20.8 por ciento en los homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año anterior, un avance que atribuyó a la presencia policial fortalecida y a las estrategias preventivas.

En un acto encabezado por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, se llevó a cabo la graduación de 171 cadetes de las generaciones Bravo y Cobra de la USP. Los nuevos elementos concluyeron su Formación Inicial para Policía de Proximidad, y ahora se integrarán a las corporaciones municipales y estatales.

Durante la ceremonia, se reconoció el compromiso, disciplina y entrega de los cadetes, quienes ahora tienen la responsabilidad de proteger la tranquilidad de las familias sonorenses.

Entregamos nuevas patrullas para reforzar la seguridad en 21 municipios que durante años no habían recibido ni una sola unidad.



Con corporaciones mejor equipadas, las familias sonorenses cuentan con mayor protección.



Seguiremos trabajando para garantizar la paz y la… pic.twitter.com/FhPKIIMqdA — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 5, 2025

MÁS DE MIL 400 CADETES FORMADOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Desde 2021, la administración del gobernador Durazo ha impulsado la profesionalización de la seguridad pública. En este periodo, mil 462 cadetes han concluido su formación en la USP, consolidándose como una nueva generación de agentes con valores, preparación y vocación de servicio.