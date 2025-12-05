  • 24° C
Sonora

Aeropuerto Internacional de Hermosillo recibe distintivo Diamante

Representa la excelencia y se otorga a prestadores de servicios turísticos con altos estándares

Dic. 05, 2025
Director del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Humberto Sandoval y Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora
Director del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Humberto Sandoval y Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora

El Aeropuerto Internacional de Hermosillo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), sumó dentro de sus reconocimientos el distintivo nivel de calidad "Diamante" que otorga la Secretaría de Turismo de México mediante el Sistema Nacional de Certificación Turística, informó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora.

Este distintivo es el nivel más alto de calidad que la Secretaría de Turismo (Sectur) de México otorga a prestadores de servicios turísticos, y representa la excelencia, así como altos estándares de servicio, arquitectura, gastronomía y promoción de la cultura mexicana, obteniendo el mayor puntaje en auditorías rigurosas que evalúan la mejora continua y el cumplimiento normativo.

"Es para nosotros un orgullo entregar al Aeropuerto Internacional de Hermosillo el distintivo nivel de calidad "Diamante" que otorga la Secretaría de Turismo de México a los establecimientos que como este que cuentan con altos estándares de calidad. Reconozco al gobernador Alfonso Durazo por sus extraordinarias gestiones", expresó Gradillas Pineda.

Añadió que cada reconocimiento otorgado permite que Sonora se consolide como un referente comprometido con brindar un servicio de alta calidad a pasajeros y usuarios, y esto también es gracias a las gestiones que realiza el gobernador del Estado.

El secretario, además de reconocer el trabajo del director del Aeropuerto Internacional de Hermosillo o a Humberto Sandoval, destacó que también se le otorgó el distintivo de "Punto Limpio", que reconoce la limpieza, sanidad e higiene de sus instalaciones.

En septiembre de este año por segunda ocasión dentro del 2025, este aeropuerto internacional, también fue reconocido con la acreditación Nivel 2 en el programa de experiencia al pasajero del consejo internacional de aeropuertos, que valida el esfuerzo realizado en la terminal aérea en aspectos clave como análisis, estrategia, medición, mejora continua, gobernanza y cultura organizacional, además de reflejar el compromiso del aeropuerto por ofrecer a sus usuarios una experiencia de viaje integral y de clase mundial. 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

