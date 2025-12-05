Clima en Sonora hoy, 5 de diciembre: Frente frío, vaguada polar y río atmosférico afectan a la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió su pronóstico del clima en Sonora, basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe señala que el frente frío número 18 continúa estacionario sobre el norte del territorio mexicano e interactúa con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, condiciones que favorecerán un marcado descenso de temperaturas, vientos fuertes y lluvias ligeras a moderadas en la región oriente de Sonora.

Además, se mantiene la probabilidad de caída de aguanieve en zonas montañosas del sur limítrofes con el estado de Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

La capital del estado amaneció con 11°C y 80% de humedad relativa. Se espera una temperatura máxima de 26°C, vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación del 10%.

CIUDAD OBREGÓN

Registró una mínima de 16°C con 90% de humedad. El valor máximo alcanzaría los 26°C con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 20% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

Amaneció con 1°C y 90% de humedad relativa. Se prevé una máxima de 17°C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h, cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Inició el día con 7°C y 50% de humedad. La máxima será de 22°C, vientos de 15 km/h con rachas de 60 km/h, cielo despejado y 0% de precipitación.

NAVOJOA

Registró una mínima de 15°C con 90% de humedad relativa. Se espera una máxima de 26°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA

Comenzó con 2°C y 85% de humedad. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h, cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

GUAYMAS

Amaneció con 15°C y 75% de humedad relativa. Se anticipa una máxima de 26°C, vientos sostenidos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielo mayormente despejado y un 15% de probabilidad de lluvia.