Tramitan credencial del INE en Cereso de Huatabampo

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 07 llevó a cabo una jornada de 35 trámites de credencial a internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huatabampo.

Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores, informó que se pretende que aproximadamente 100 personas privadas de la libertad de ese reclusorio obtengan el citado documento.

Anunció que, en el caso del Cereso de Navojoa, acudirán el próximo miércoles 10 de diciembre a realizar trámites y se espera también obtener buenos resultados.

Explicó que la credencialización de los internos es un trámite voluntario, que tiene dos modalidades: personas en prisión preventiva, con derecho a la identidad y al voto, y personas sentenciadas, con derecho a la identidad.

Indicó que los documentos son el certificado de nacionalidad mexicana (acta de nacimiento o carta de naturalización), comprobante de domicilio, identificación con foto y solicitud firmada.

La jornada de credencialización en el Cereso de Huatabampo fue realizada por Gualberto Moreno Morales, Norma Concepción Gómez Mendívil y Jesús Martín Acosta Robles, del Módulo de Atención Ciudadana 260754 de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE.

El procedimiento fue supervisado por la directora del Cereso, Esmeralda Mendoza de la Ree, y personal administrativo del centro penitenciario, así como por Enrique Ochoa Ibarra, vocal ejecutivo del INE 07, y Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores.

Mendoza de la Ree agradeció el apoyo del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta importante jornada en el Centro de Reinserción Social, así como el proceso previo de información y orientación que se realizó en semanas anteriores.

FRASE

"El INE garantiza los derechos de todas las personas": Yanina Corral