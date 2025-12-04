Rehabilitación de la calle Ferrocarril podría iniciarse en 2026

El Ayuntamiento de Navojoa ya elaboró el proyecto ejecutivo para rehabilitar con concreto hidráulico la calle Ferrocarril, una vialidad destinada para el tráfico pesado y la cual se encuentra en deplorables condiciones.

Jorge Elías Retes, alcalde de Navojoa, describió que el siguiente paso, es el gestionar para lograr la asignación de recursos, considerado un proyecto prioritario para la administración municipal, en el que se ha trabajado por mucho tiempo y podría presentar avances en 2026.

"Tenemos una persona que está atendiendo la elaboración de proyectos ejecutivos, ya se realizó la elaboración del proyecto de la calle Ferrocarril, se duró 7 meses; esperemos que se concrete, bajaremos recursos para lograrlo", abundó.

Al igual que como se hizo en la calle Ignacio Pesqueira, dijo que será pavimentada con concreto hidráulico, para brindar mayor seguridad a los viajeros, así como una mejor durabilidad de la obra.

"Ahora toca gestionarse ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su ejecución, porque siempre el proyecto tiene que validarse", añadió.

Por mucho tiempo, la calle Ferrocarril en Navojoa ha representado quejas constantes por parte de conductores, ya que al ser destinada para el trayecto del tráfico pesado, presentó deterioro y en algunos tramos su estado es casi intransitable, sin embargo, no ha recibido los trabajos de mantenimiento o restauración que requiere.

El munícipe adelantó que si bien, no llegará a ser una realidad el año entrante, por lo menos se contempla que se inicie con los primeros trabajos.