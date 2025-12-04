Clausuran instalaciones de la central Navojoa

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa colocó los sellos de suspensión en la Central de Autobuses ubicada por las calles Allende y Ferrocarril, zona en que días atrás se había definido como área de riesgo para trabajadores y usuarios ante el daño estructural, confirmando que la decisión es que será demolida.

Edmundo Valdez Reyes, coordinador de la UMPC, dio a conocer que al revisar el costo-beneficio del inmueble por parte de los propietarios se determinó que es mejor demoler, por lo que se instalaron oficinas móviles y remolques de sala de espera.

"Mientras tanto, quedó suspendido por riesgo a los trabajadores y visitantes, seguirán por lo pronto trabajando en el patio y a la par se realizará la demolición y el inicio de la construcción en las próximas semanas", pronunció.

Apenas semanas atrás, Protección Civil había alertado de las condiciones presentadas, en el que se habían instalado barrotes para reforzar las paredes y el techo, sin embargo, se contempló que lo mejor era construirla nuevamente.

El patio trasero del predio en el que se ubica la central, será de manera indefinida el lugar para la venta de boletos y atención a los viajeros, así como la llegada de los autobuses en su paso por Navojoa.

Cabe destacar que la central contaba con cerca de 80 años de antigüedad, por lo que el paso del tiempo en combinación con la falta de mantenimiento, habría desencadenado el deterioro estructural.