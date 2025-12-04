Garantizan pagos y aguinaldo a docentes

Son cerca de 56 millones de pesos los que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Sitcecytes) pudo gestionar para Sonora para distribuirse entre sus trabajadores este año, informó Ramón Gastélum Lerma, dirigente sindical del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes).

Dijo que actualmente son más de mil 300 trabajadores los que conforman el sindicato, y que fue a través de una asamblea general que les hicieron llegar la información a todos sus agremiados para que avalen y aprueben los recursos que están consiguiendo y de ahí partir para que ellos estén en constante acuerdo de que lo que está haciendo por el bien de todos.

"Esta Asamblea General reviste de gran importancia, derivado, pues de que la gestión del Gobernador del Estado y el propio sindicato en la Confederación Nacional, pudimos rescatar cerca de 56 millones de pesos para Sonora para distribuirse entre nuestros trabajadores", dijo Gastélum Lerma.

Mencionó que estos recursos ya se están distribuyendo y que empezaron a fluir de manera retroactiva, por lo cual están cerrando el año de una forma muy positiva acompañados del secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo y del Secretario de Educación y Cultura (SEC) Sonora.

Como parte del cierre de año, al que destacó con grandes logros y en coordinación el gobierno, anunciaron a los trabajadores del Sitcecytes, que tienen garantizado el recurso para los pagos de los aguinaldos en tiempo y forma, lo que demuestra un rumbo para los trabajadores.

"Creo que estamos cerrando el año muy bien, la gestión del gobernador ha sido muy importante para que el recurso siga fluyendo y que no se detengan los pagos de los maestros, que es la parte más importante, que haya calma, que haya paz laboral en Sonora", puntualizó Ramón Gastélum Lerma.