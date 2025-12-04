Esperan respuesta positiva de presupuesto 2026

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, dijo que el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, fue confeccionado de una manera muy cuidadosa, lo que, como Gobierno Estatal, los hace tener confianza en que tendrá sentido cada rubro, para los diputados y diputadas de las distintas fuerzas parlamentarias.

Resaltó que una vez aprobado en la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, les generó confianza de que iba a avanzar. "Sigue siendo el presupuesto más grande en la historia de nuestro Estado en materia social. Avanzamos ya con un presupuesto de mil millones de pesos en el tema de las becas, que tanto nos han ayudado a los jóvenes estudiantes, a las familias. Es un presupuesto muy interesante en los temas hídricos, inversión en agua, en infraestructura".

Para el ejercicio fiscal para el 2026, se ha destacado que por segundo año consecutivo en Sonora se contará con un presupuesto que en su mayoría se enfoca a programas sociales y sin nuevos impuestos, trazado con disciplina fiscal y la continuidad de la inversión para el desarrollo regional, a través de un monto de 92 mil 571 millones de pesos.

Entre lo que se ha resaltado se encuentra un incremento del presupuesto Coordinación Estatal de Protección Civil, pasando de 96 millones de pesos que se ejercieron este año, a un monto de 152 millones para el ejercicio fiscal del 2026. En el rubro de salud, habrá una inversión de mil 487 millones de pesos como complemento al recurso federal destinado a IMSS-Bienestar.

En el tema de seguridad se tendrá una inversión de más de 9 mil millones de pesos, mientras que en infraestructura se atenderán 156 acciones prioritarias en sesenta municipios con 667 millones de pesos, incluyendo el acceso a agua, alcantarillado y urbanización para dignificar a las comunidades.

Para la educación se destinarán más de 30 mil millones de pesos, de los cuales, mil millones se asignarán exclusivamente al programa de beca Sonora de oportunidades para considerar el derecho constitucional al estudio de los niños, adolescentes y jóvenes.