Inicia operativo "Guadalupe-Reyes" en Hermosillo

Para la temporada de fiestas conocida como "Guadalupe-Reyes", en la capital del Estado, se mantendrán operativos coordinados con la vigilancia de aproximadamente de 350 unidades desplegadas en tanto en el casco urbano como en las áreas rurales, informó el comisario general Jesús Alonso Durón Montaño.

Detalló que en el operativo participan el cien por ciento de los elementos y que la instrucción que deben seguir primero es brindar seguridad en las áreas comerciales que es donde se recarga más el Estado de Fuerza por ser el primer cuadro de la ciudad y donde por costumbre asiste más gente.

"Tenemos un despliegue de 70 elementos entre preventivo y tránsito, y aparte se atienden los operativos, eventos, posada navideña, se refuerza al turno nocturno. También por las posadas que tenemos aumentan un número considerable también los reportes al 911. Y sabemos que el operativo es para atender día y noche", destacó Durón Montaño.

Aclaró que los filtros no se van a retirar debido que es un operativo que también es de prevención por lo tanto continuarán como normalmente se hace y posiblemente se analice la opción de aumentar en los días de la semana tomando en cuenta que se van a celebrar posadas y que no se quiere tener pérdidas de vidas humanas por accidente.

El comisario también habló sobre que participarán alrededor de 150 elementos patrullando el traslado de las peregrinaciones hacia el Cerro de la Virgen. "En los últimos años han utilizado, puedo hablar de un 90 por ciento del libramiento".

Además, indicó que, al igual que otros años mantendrán vigilancia en la ruta que recorren los paisanos que van cruzando el Estado, para lo cual tienen unidades la unidad inteligente y van a cubrir desde el ingreso a la ciudad hasta la salida a Guaymas.