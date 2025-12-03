Destaca la Fesoies aumento salarial del 13%

La Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) celebró los anuncios del aumento del 13 por ciento a los salarios mínimos y la reducción gradual de la jornada laboral semanal.

Antonio Salazar Magdaleno, dirigente de dicho gremio, resaltó que el incremento salarial para el 2026, anunciado este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mejorará el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

"Además, este aumento a los salarios, así como a los mínimos profesionales, nos invita a los representantes sindicales a mejorar los tabuladores en los contratos colectivos de trabajo donde ostentamos la representación, que en su mayoría están arriba del salario mínimo", señaló.

"Sin duda, la clase trabajadora se ha visto beneficiada durante los últimos años en materia salarial y esta vez no ha sido la excepción", agregó el líder estatal fesoista.

Asimismo, dijo que la iniciativa de ley para la reducción de dos horas de la jornada laboral, a partir del 2027, hasta llegar a las 40 horas en el 2030, representa "otra excelente noticia".

"La gradualidad con la que se envía esta iniciativa es muy responsable, en virtud de que los centros de trabajo de la pequeña y mediana empresa van a estar en condiciones de cumplir con este nuevo ordenamiento", consideró.

Salazar Magdaleno destacó que México es uno de los países en los que no se ha reducido la jornada laboral que ahora se anuncia, "de la cual nos congratulamos y celebramos".