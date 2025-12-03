Regularán venta de pirotecnia en Navojoa

Bomberos y Protección Civil Navojoa regulará la venta de pirotecnia en este mes decembrino, en el que se contempla que sean entre 8 y 10 permisos los que se expidan, evitando con ello la clandestinidad a través de un registro oficial que logre ser regulado por la autoridad.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la dependencia municipal, describió que ya se está trabajando en la expedición de permisos, revisar como se van a hacer los operativos y que dependencias van a intervenir para regular la venta, donde la prioridad es que la pirotecnia no se comercialice en el centro de la ciudad.

"Quienes vendan pirotecnia deberán cumplir las medidas de seguridad, que tengan permisos de la SEDENA, se almacenen en vitrinas, tenga extintores y principalmente no se les venda a menores de edad", indicó.

Valdez Reyes explicó que muchas personas se preguntan porque se permite la venta, por lo que relató que en la experiencia que se ha tenido con el paso de los años, se ha detectado que la clandestinidad es un problema mayor, de esta forma, con la expedición de permisos se logra un mayor control y se revisan las cantidades que se comercializan.

Junto a la expedición de permisos, agregó que se realiza una campaña sobre el uso responsable, a fin de que la ciudadanía también conozca los riesgos de utilizarlos y tome la mejor decisión.

También describió que con el uso de pirotecnia, incrementa el riesgo de incendios en hasta un 30 por ciento, por lo que es importante que quienes la utilicen tomen precauciones para evitarlo, monitoreando el destino final para que no contribuyan a incendios de maleza.