Unison se prepara para reinscripciones escolares

En diciembre y enero serán los periodos de reinscripción en la Universidad de Sonora para estudiantes de nivel licenciatura y posgrados, para iniciar las clases del semestre 2026-1 el 12 de enero, informó Milka del Carmen Acosta Enríquez, titular de la dirección de servicios escolares.

Para el semestre en curso que inició en agosto de este año, regresaron a clases casi 39 mil estudiantes entre los campus de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Santa Ana, Caborca y Nogales, y el nuevo alumnado que cumplió con su registro de inscripción en tiempo y forma en cada una sus carreras o tronco común.

Durante el ciclo 2024 – 2025, entre estudiantes de licenciaturas, posgrados, alumnos de la escuela de lenguas extranjeras y talleres de arte, el Alma Mater, la Unison tuvo un aumento en su matrícula escolar de más del 5 por ciento, contando cada uno de los campus.

"El próximo semestre iniciamos con la publicación de turnos de reinscripciones el 15 de diciembre y del 16 al 19 de diciembre tenemos la primera parte de las reinscripciones, posteriormente en enero vamos a tener un segundo periodo de reinscripciones", mencionó Acosta Enríquez.

En el caso del segundo periodo de reinscripciones, estas se llevarán a cabo del 6 al 8 de enero para el nivel licenciatura y del 7 y 8 de enero para posgrado, y a partir del lunes 15 de diciembre, la Universidad de Sonora abrirá el acceso del sistema para que el alumnado pueda verificar su turno de reinscripción.

Cabe señalar que la dirección de servicios escolares, destacó que el turno de reinscripción será asignado brindando prioridad a quienes tengan un mayor promedio en sus calificaciones hasta concluir con el menor promedio.