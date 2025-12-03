Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 3 de diciembre

La sequía severa y prolongada que atraviesa Sonora continúa dejando una huella profunda en el sistema hídrico del estado, especialmente en la cuenca del Río Yaqui, donde se ubican las principales presas, La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, esas que abastecen a la región agrícola más importante del sur sonorense.

Durante los últimos años, la escasez de lluvias, el retraso en los ciclos de precipitación y el aumento en la evaporación han provocado que los embalses operen muy por debajo de sus niveles históricos, generando una presión creciente sobre la disponibilidad del recurso. A pesar de que en algunos meses recientes se registraron ligeras recuperaciones, las aportaciones siguen siendo insuficientes.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

El almacenamiento de agua en la cuenca del Río Yaqui sigue en una situación crítica. Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este miércoles 3 de diciembre, el volumen conjunto de las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic se ubicó en 2,339.2 millones de metros cúbicos (Mm³), apenas 33.4% de su capacidad total.

Aunque esta cifra representa una mejora respecto al mismo periodo del año pasado, cuando había 1,059.9 Mm³ menos, especialistas señalan que el incremento continúa siendo insuficiente para garantizar el abasto en los próximos meses, especialmente para el sector agrícola del sur de Sonora, que depende casi por completo de estos embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El comportamiento individual de los tres embalses hoy miércoles 3 de diciembre muestra contrastes importantes:

Presa La Angostura: Registra 465.6 Mm³, equivalente al 61.1% de almacenamiento. Presenta una aportación de 4.62 m³/s y no reporta precipitaciones recientes.

Registra 465.6 Mm³, equivalente al 61.1% de almacenamiento. Presenta una aportación de 4.62 m³/s y no reporta precipitaciones recientes. Presa El Novillo: Almacena 1,217.3 Mm³, lo que representa un 40.3% de su capacidad total. Su aporte es de 3.83 m³/s, sin presencia de lluvias.

Almacena 1,217.3 Mm³, lo que representa un 40.3% de su capacidad total. Su aporte es de 3.83 m³/s, sin presencia de lluvias. Presa El Oviáchic: Es la más rezagada, con solo 656.0 Mm³, equivalente al 20.3% de llenado. Registra una aportación de 17.30 m³/s y tampoco presenta precipitaciones.

En conjunto, el sistema hídrico presenta un aporte total de 25.75 m³/s, una cifra que Conagua y especialistas consideran insuficiente para cubrir la creciente demanda de los municipios del sur de Sonora.

La baja captación, combinada con un ciclo agrícola que requiere grandes volúmenes de agua, mantiene la preocupación entre productores y autoridades, quienes advierten que será necesario un manejo más estricto del recurso mientras se espera la llegada de nuevas lluvias.