Arranca en Navojoa operativo "Héroes Paisanos"

Navojoa arrancó con el operativo "Héroes Paisanos Invierno 2025", para dar la bienvenida a la ciudad a los miles de vacacionistas que arribarán al municipio, así como otros más que tomarán las carreteras en este cierre de año, promoviendo con ello el libre tránsito.

Tomando como sede oficial del programa el estacionamiento de Soriana, a la salida sur de la ciudad, fueron autoridades municipales quienes explicaron la importancia del programa, en el que se suman instancias como Seguridad Pública, Cruz Roja, Bomberos, AMIC, Policía Estatal y Guardia Nacional, con operativos permanentes.

Jaime Zazueta Lastra, por parte de la Contraloría Municipal en el Ayuntamiento de Navojoa, explicó que la indicación es que ninguna autoridad ejerza un acto de molestia contra los paisanos, por lo que en caso de hacerlo se tomarán las medidas correspondientes.

Precisamente, para evitarlo, indicó que en las entradas a la ciudad se colocarán letreros con código QR, el cual redireccionará a una plataforma para interponer una denuncia, si se es víctima de abuso, extorsión o cualquier tipo de afectación.

En representación del alcalde municipal, Jorge Elías Retes, estuvo el secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, quien destacó que con este operativo, se espera que se logren buenos resultados y principalmente concluyan en saldo blanco, superando el impacto de las anteriores ediciones.

"A los héroes que regresan del norte, les decimos bienvenidos paisanos", enfatizó.

Durante el banderazo del evento, se realizó el llamado a las corporaciones para dar por activado el programa.