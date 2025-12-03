Alertan por despojo al cobrar pensiones en Navojoa, hay tres víctimas

Ya van tres casos de adultos mayores que han sido despojados de sus pensiones en Navojoa, esto debido a que son engañados bajo una presunta ayuda para retirar el dinero de los cajeros, sin embargo, les piden el Número de Identificación Personal (NIP) y sin darse cuenta, las quitan el recurso.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal en Navojoa, explicó que estos casos sucedieron en la última semana, en el que las víctimas son abuelitos a quienes se les complica el poder retirar el efectivo de los cajeros, solicitando ayuda y convirtiéndose en víctimas.

"El modus operandi es que llegan a los cajeros y personas extrañas se les acercan por un lado, les quitan el NIP de su tarjeta bajo el engaño de una supuesta ayuda, terminando por despojarlos, pero ya estamos trabajando en eso", describió.

Diciembre, señaló, es un mes donde el riesgo por extorsiones o fraudes incrementan, tanto al interior de los bancos como en llamadas telefónicas, llegándose a contabilizar hasta tres casos por semana.

Para reforzar la seguridad, añadió que se ha asignado personal en los bancos, así como los recorridos de vigilancia al exterior, con lo que se pueda apoyar al ciudadano en caso de ser víctima.

"En este mes suben los índices delictivos, por las gratificaciones de fin de año o por los aguinaldos, por ejemplo en estos caso, los afectados fueron despojados de las pensiones Bienestar, lo que nos obliga a redoblar vigilancia, en bancos, hoteles y comercio también", subrayó.

Aunque en otros años, durante la época decembrina se han tenido denuncias por la circulación de billetes falsos, describió que en este año no se han recibido denuncias por ese tema.