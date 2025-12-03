  • 24° C
Sonora

Consulado hace llamado para no cruzar frontera

Indica que ahora está más reforzada y cuenta con puntos de control especial

Dic. 03, 2025
Los puertos de entrdaa en Sonora y Arizona, ubicados en las ciudades de Lukeville-Sonoyta; Nogales Sonora – Arizona; San Luis -San Luis Río Colorado; y Douglas-Agua Prieta.
Advierte Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, sobre puntos de control para detectar el tráfico ilegal de personas, drogas y armas, en los cinco puertos de entrada que hay en Sonora, refiriéndose al ingreso vía terrestre.

En coordinación y unidad con el resto de los consulados de Estados Unidos instalados en el país, principalmente los que se ubican en la frontera, continúan sin bajar la guardia en la estrategia de dar a conocer a todo aquel que quiera cruzar hacia su país, será capturado de manera inmediata.

Para este caso son los que colindan entre Sonora y Arizona, ubicados en las ciudades de Lukeville-Sonoyta; Nogales Sonora – Arizona; San Luis -San Luis Río Colorado; y Douglas-Agua Prieta.

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, señaló que la frontera no termina al cruzar la línea y que la seguridad no depende solo de lo que ocurre en la franja fronteriza, sino que también incluye vigilar rutas internas y detener a quienes buscan mover personas o mercancía ilegal hacia el interior del país.

Además, indicaron que cada revisión ayuda a evitar que los delitos como tráfico ilegal de personas, drogas y armas, sigan avanzando, y que el tema de la seguridad de las fronteras a lo largo de Estados Unidos, que en este caso sería su frontera sur, son una prioridad y que estos controles son una herramienta clave para lograrlo.

Por otra parte, también insisten en que a través de la red llamada TikTok los “coyotes” continúan mostrando supuestos túneles para entrar a Estados Unidos, como una manera de quitarle dinero a familias sin importar ponerlas en peligro. Asimismo, en caso de lograr cruzar la frontera, destacaron que el desierto representa otro tipo de peligro al contar con fauna salvaje que puede llegar a atacar en caso de sentirse amenazada.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

