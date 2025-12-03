IEE en espera de iniciar año electoral

Para las elecciones del 2027, el Instituto Estatal Electoral (IEE) trabajará en mejorar los sistemas de cómputo que se han desarrollado en el Estado y asimismo se encuentra en espera por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para empezar a realizar los diseños de la próxima elección, informó el consejero presidente del IEE, Nery Ruíz Arvizu.

Será la primera semana de septiembre de 2026 cuando inicie de manera formal el proceso electoral 2027 por parte del INE en coordinación con el IEE Sonora, celebrando la participación en las urnas para el mes de junio.

"Tenemos los sistemas de cómputo que desarrollamos nosotros mismos, y esos sistemas de cómputo hay mejores visualizaciones, por así decirles, estilo PREP, mejor información, más estadística, que eso es lo que nos va a ayudar", dijo Ruíz Arvizu.

Añadió que ahora se debe trabajar desde la información mínima y básica que tenían para generar sistemas más amigables y que brinden mayor información de una manera más rápida a la ciudadanía.

El consejero presidente, explicó que esto surge luego de las experiencias del proceso 2023-2024 y también de la elección extraordinaria del Poder Judicial 2025. "Ahí cada uno de los Estados está aportando lo que sucedió, en dónde mejoraron. Uno de los aspectos que más se reclaman es la cuestión del uso de tecnología".

A raíz de compartir dichas experiencias, subrayó que se encuentran esperando que el INE concluya con la recopilación de toda la información de cada Estado para que, como Instituto Estatal Electoral, puedan retomar esa parte y empezar los trabajos correspondientes.

Como para el proceso electoral 2026-2027, indicó que empezarían con los diseños de todos los sistemas que tienen, que se refiere a tecnología, como por ejemplo el sistema del PREP. "El sistema de cómputos, el sistema de cómputos del Poder Judicial que es especial, pero también son una serie de sistemas que tenemos desde la recopilación de las casillas, la captura de la información".

Además de los sistemas de tecnología, también se incluye en trabajar en la capacitación de quienes vayan a fungir como funcionarios de casilla, y el resto del equipo que se contrata para el trabajo que se lleva a cabo previo, durante y después del día de la elección.