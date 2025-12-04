  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Atrae Sonora la inversión

Este año, el gobernador señaló que, se ha impulsado la promoción económica del Estado para recibir proyectos de inversión y desarrollo tecnológico

Dic. 04, 2025
Atrae Sonora la inversión

El Estado de Sonora se encuentra en negociaciones con empresas importantes provenientes de Estados Unidos que han identificado ventajas comparativas en la Entidad, lo que la convierte en el punto ideal para su establecimiento, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Aunque hasta el momento el mandatario estatal no ha informado de manera concreta qué tipo de inversiones llegarán a Sonora por parte de Estados Unidos, sí ha dejado claro que, por cuestiones de negociación, después brindará detalles.

"No quisiera adelantar detalles por la propia confidencialidad de la negociación, pero vienen inversiones importantes para Hermosillo y para Ciudad Obregón", dijo Durazo Montaño.

Este año, el gobernador señaló que, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, se ha impulsado la promoción económica del Estado para recibir proyectos de inversión y desarrollo tecnológico de empresas extranjeras, con las que se refuerzan alianzas estratégicas para la automatización y digitalización de parques energéticos, soluciones para la movilidad eléctrica y fortalecimiento de la infraestructura digital de energía sustentable.

Durazo Montaño ha destacado que durante su administración se ha impulsado una política de puertas abiertas a la innovación y la inversión, atrayendo a corporaciones que identifican en Sonora un polo estratégico para el nearshoring y el crecimiento industrial con sentido humano.

El año pasado resaltó la promoción del Plan Sonora de Energías Sostenibles como un referente en la atracción de inversiones millonarias, con la llegada de proyectos a Cajeme, Agua Prieta, Hermosillo, Puerto Libertad y Guaymas.

De igual forma, ha dicho que a partir de la implementación de dicho plan se consolidará la posición de Sonora como líder en energías limpias.

Sonora es referente nacional e internacional en la generación de energía sustentable y una plataforma líder en la instalación de nuevas empresas de talla mundial, como Huawei Technologies de México

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Destaca la Fesoies aumento salarial del 13%
Sonora

Destaca la Fesoies aumento salarial del 13%

Diciembre 03, 2025

Se mejorará el poder adquisitivo de la clase trabajadora, afirma Antonio Salazar Magdaleno, dirigente estatal de dicha organización

Alertan por despojo al cobrar pensiones en Navojoa, hay tres víctimas
Sonora

Alertan por despojo al cobrar pensiones en Navojoa, hay tres víctimas

Diciembre 03, 2025

Se trata de adultos mayores que con engaños fueron despojados de sus pensiones; se reforzará la vigilancia

Regularán venta de pirotecnia en Navojoa
Sonora

Regularán venta de pirotecnia en Navojoa

Diciembre 03, 2025

Entre 8 y 10 permisos son los que se proyectan expedir este año