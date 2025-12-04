Atrae Sonora la inversión

El Estado de Sonora se encuentra en negociaciones con empresas importantes provenientes de Estados Unidos que han identificado ventajas comparativas en la Entidad, lo que la convierte en el punto ideal para su establecimiento, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Aunque hasta el momento el mandatario estatal no ha informado de manera concreta qué tipo de inversiones llegarán a Sonora por parte de Estados Unidos, sí ha dejado claro que, por cuestiones de negociación, después brindará detalles.

"No quisiera adelantar detalles por la propia confidencialidad de la negociación, pero vienen inversiones importantes para Hermosillo y para Ciudad Obregón", dijo Durazo Montaño.

Este año, el gobernador señaló que, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, se ha impulsado la promoción económica del Estado para recibir proyectos de inversión y desarrollo tecnológico de empresas extranjeras, con las que se refuerzan alianzas estratégicas para la automatización y digitalización de parques energéticos, soluciones para la movilidad eléctrica y fortalecimiento de la infraestructura digital de energía sustentable.

Durazo Montaño ha destacado que durante su administración se ha impulsado una política de puertas abiertas a la innovación y la inversión, atrayendo a corporaciones que identifican en Sonora un polo estratégico para el nearshoring y el crecimiento industrial con sentido humano.

El año pasado resaltó la promoción del Plan Sonora de Energías Sostenibles como un referente en la atracción de inversiones millonarias, con la llegada de proyectos a Cajeme, Agua Prieta, Hermosillo, Puerto Libertad y Guaymas.

De igual forma, ha dicho que a partir de la implementación de dicho plan se consolidará la posición de Sonora como líder en energías limpias.

Sonora es referente nacional e internacional en la generación de energía sustentable y una plataforma líder en la instalación de nuevas empresas de talla mundial, como Huawei Technologies de México