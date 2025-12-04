  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 4 de diciembre: Hay probabilidad de lluvia; conoce el pronóstico para tu ciudad

El frente frío 18 dejará ambiente fresco, rachas de viento de hasta 60 km/h y probabilidades de precipitaciones en varias regiones del estado

Dic. 04, 2025
Conoce el pronóstico del tiempo para Sonora este jueves 4 de diciembre.
Conoce el pronóstico del tiempo para Sonora este jueves 4 de diciembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en análisis del Servicio Meteorológico Nacional y organismos oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 4 de diciembre.

La dependencia informó que el frente frío número 18 permanecerá estacionario sobre el noroeste y norte del país. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico ocasionará un notable descenso de temperatura, lluvias de ligeras a moderadas y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h en distintas zonas del estado.

Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas del sur, cerca de la frontera con Chihuahua.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • HERMOSILLO

La capital inició el día con 11°C y 90% de humedad. La temperatura máxima alcanzará 25°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 45 km/h. Se espera cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

  • CIUDAD OBREGÓN

Registró una mínima de 16°C y 95% de humedad. La máxima será de 26°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Predominarán los cielos mayormente nublados y un 40% de posibilidad de lluvia.

  • NOGALES

Amaneció con solo 2°C y 90% de humedad. La máxima llegará a 16°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

  • SAN LUIS RÍO COLORADO

Comenzó el día con 7°C y 50% de humedad. Se prevé una máxima de 21°C, vientos de 15 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo parcialmente nublado y 0% de lluvia.

  • NAVOJOA

Reportó una mínima de 15°C y 85% de humedad. La máxima será de 27°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Se anticipa cielo mayormente nublado y 50% de probabilidad de precipitación.

  • AGUA PRIETA

Amaneció con 4°C y 85% de humedad. La temperatura subirá a 17°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia.

  • GUAYMAS

Inició con 15°C y 90% de humedad. La máxima prevista es de 24°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielo mayormente nublado y 30% de probabilidad de lluvia.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Atrae Sonora la inversión
Sonora

Atrae Sonora la inversión

Diciembre 04, 2025

Este año, el gobernador señaló que, se ha impulsado la promoción económica del Estado para recibir proyectos de inversión y desarrollo tecnológico

Destaca la Fesoies aumento salarial del 13%
Sonora

Destaca la Fesoies aumento salarial del 13%

Diciembre 03, 2025

Se mejorará el poder adquisitivo de la clase trabajadora, afirma Antonio Salazar Magdaleno, dirigente estatal de dicha organización

Alertan por despojo al cobrar pensiones en Navojoa, hay tres víctimas
Sonora

Alertan por despojo al cobrar pensiones en Navojoa, hay tres víctimas

Diciembre 03, 2025

Se trata de adultos mayores que con engaños fueron despojados de sus pensiones; se reforzará la vigilancia