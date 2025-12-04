Clima en Sonora hoy, 4 de diciembre: Hay probabilidad de lluvia; conoce el pronóstico para tu ciudad

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en análisis del Servicio Meteorológico Nacional y organismos oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 4 de diciembre.

La dependencia informó que el frente frío número 18 permanecerá estacionario sobre el noroeste y norte del país. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico ocasionará un notable descenso de temperatura, lluvias de ligeras a moderadas y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h en distintas zonas del estado.

Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas del sur, cerca de la frontera con Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

La capital inició el día con 11°C y 90% de humedad. La temperatura máxima alcanzará 25°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 45 km/h. Se espera cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN

Registró una mínima de 16°C y 95% de humedad. La máxima será de 26°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Predominarán los cielos mayormente nublados y un 40% de posibilidad de lluvia.

NOGALES

Amaneció con solo 2°C y 90% de humedad. La máxima llegará a 16°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Comenzó el día con 7°C y 50% de humedad. Se prevé una máxima de 21°C, vientos de 15 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo parcialmente nublado y 0% de lluvia.

NAVOJOA

Reportó una mínima de 15°C y 85% de humedad. La máxima será de 27°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Se anticipa cielo mayormente nublado y 50% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Amaneció con 4°C y 85% de humedad. La temperatura subirá a 17°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia.

GUAYMAS

Inició con 15°C y 90% de humedad. La máxima prevista es de 24°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielo mayormente nublado y 30% de probabilidad de lluvia.