  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Becas del Bienestar entregará más de 31 mil tarjetas

Cabe destacar que, este recurso será para estudiantes de educación media superior

Dic. 04, 2025
Adrián Duarte Franco, titular de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado de Sonora
Adrián Duarte Franco, titular de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado de Sonora

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Sonora, cerrará este año con la entrega de más de 31 mil tarjetas para estudiantes de educación media superior, informó Adrián Duarte Franco, titular de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado de Sonora.

El funcionario anunció que este jueves iniciaron los pagos a través del Banco del Bienestar para todos aquellos que se encuentran inscritos dentro de los programas de Becas Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Duarte Franco, señaló que la entrega de tarjetas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará durante el mes de diciembre, aunque aún no se ha definido la fecha exacta de arranque, mismo caso de las tarjetas del programa Rita Cetina.

También reiteró que el pago de la beca está garantizado, y no depende de la fecha en que el estudiante reciba la tarjeta, sino de la fecha en que queda formalmente incorporado al programa de su interés.

A lo largo de este año las Becas para el Bienestar, alcanzaron las cifras de apoyo a 80 mil 729 estudiantes de la Beca Rita Cetina; 35 mil 376 de la Beca Benito Juárez; y cuatro mil veinte estudiantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que representa una inversión en la educación de mil 219 millones 577 mil 500 pesos en Sonora.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Clausuran instalaciones de la central Navojoa
Sonora

Clausuran instalaciones de la central Navojoa

Diciembre 04, 2025

Fue confirmado que será demolida; se continúa la venta de boletos con oficinas móviles en el patio del lugar

Esperan respuesta positiva de presupuesto 2026
Sonora

Esperan respuesta positiva de presupuesto 2026

Diciembre 04, 2025

Secretario de Gobierno indicó que está diseñado para que legisladores voten en positivo por cada rubro

Inicia operativo "Guadalupe-Reyes" en Hermosillo
Sonora

Inicia operativo "Guadalupe-Reyes" en Hermosillo

Diciembre 04, 2025

Habrá más de 300 elementos en distintos puntos y también están listos para el día de la Virgen