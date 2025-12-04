Becas del Bienestar entregará más de 31 mil tarjetas

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Sonora, cerrará este año con la entrega de más de 31 mil tarjetas para estudiantes de educación media superior, informó Adrián Duarte Franco, titular de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado de Sonora.

El funcionario anunció que este jueves iniciaron los pagos a través del Banco del Bienestar para todos aquellos que se encuentran inscritos dentro de los programas de Becas Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Duarte Franco, señaló que la entrega de tarjetas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará durante el mes de diciembre, aunque aún no se ha definido la fecha exacta de arranque, mismo caso de las tarjetas del programa Rita Cetina.

También reiteró que el pago de la beca está garantizado, y no depende de la fecha en que el estudiante reciba la tarjeta, sino de la fecha en que queda formalmente incorporado al programa de su interés.

A lo largo de este año las Becas para el Bienestar, alcanzaron las cifras de apoyo a 80 mil 729 estudiantes de la Beca Rita Cetina; 35 mil 376 de la Beca Benito Juárez; y cuatro mil veinte estudiantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que representa una inversión en la educación de mil 219 millones 577 mil 500 pesos en Sonora.