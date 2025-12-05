Sonora aprueba Presupuesto de Egresos 2026: así se distribuirán los recursos

Para el próximo año, en Sonora se contará con 92 mil 571 millones 419 mil 310 pesos, luego de que el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el Presupuesto de Egresos 2026, cuyo objetivo es garantizar el financiamiento de programas, servicios y compromisos del Gobierno Estatal.

Como cada año, la propuesta presupuestaria fue entregada con anticipación al recinto legislativo , previo a llegar al pleno, para que esta fuera analizada por cada uno de los diputados o bancadas parlamentarias. En este caso, al concluir dicha revisión y someterla a votación, finalmente fue aprobada por mayoría calificada con 27 votos a favor y seis en contra.

ASÍ SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS

Cabe destacar que el monto mencionado será distribuido entre los 72 municipios del estado, los cuales también contarán con participaciones federales de acuerdo con las reformas fiscales, que igualmente fueron avaladas por los legisladores.

Respecto a lo anterior, se presentó la iniciativa de decreto sobre los factores de distribución, los cuales establecen la fórmula para asignar a los municipios de Sonora las participaciones federales con base en diversos criterios, garantizando una distribución equitativa y transparente de los recursos.

VOTACIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Otro de los puntos que resaltaron durante la sesión fue el dictamen de la Comisión de Hacienda para modernizar el sistema fiscal mediante ajustes que fortalezcan la recaudación, amplíen la base de contribuyentes, mejoren la administración tributaria y actualicen las normas y procesos fiscales.

Como resultado del análisis realizado, en la sesión se presentaron posicionamientos respecto al paquete económico para el próximo año, expuestos por representantes de cada uno de los grupos parlamentarios: Ernestina Castro Valenzuela (Morena), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), María Karina Olivares Rábago (PES), Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) y Alejandra López Noriega; así como los diputados Fermín Trujillo Fuentes (NAS), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI), Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN).

En cuanto a los asuntos sometidos a votación, se manifestaron a favor los partidos de la coalición Morena, Verde, del Trabajo, Encuentro Solidario y Nueva Alianza Sonora; y en contra los partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, quienes presentaron propuestas de modificación al presupuesto, mismas que no fueron aprobadas.