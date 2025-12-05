Aumento salarial y reducción de jornada pone en riesgo las MiPyMES según expertos

El reciente incremento del salario mínimo y la próxima reducción de la jornada laboral han encendido las alarmas entre representantes del sector empresarial en Sonora. Aunque reconocen que ambos cambios buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores, advierten que podrían poner en serios aprietos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, que ya operan con márgenes limitados.

AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO PARA 2026

El aumento del trece por ciento al salario mínimo aprobado para el 2026 fue recibido con opiniones divididas.

Gilberto Robles Bustamante, presidente de Coparmex Sonora Norte, señaló que el acuerdo entre empleadores y el Gobierno Federal tiene beneficios sociales importantes, ya que ayudará a fortalecer el bienestar de miles de trabajadores.

Sin embargo, también subrayó que este ajuste representa un desafío fuerte para las Mipymes, que podrían no tener la capacidad para absorber el incremento sin afectar sus operaciones. Ante una presión financiera mayor, muchas pequeñas empresas podrían optar por migrar a la informalidad para sobrevivir, un fenómeno que ya se ha observado en años anteriores.

REDUCCIÓN GRADUAL DE LA JORNADA LABORAL

Otro punto que genera preocupación es la reducción paulatina de la jornada laboral, que pasará de cuarenta y ocho a cuarenta horas entre el 2027 y el 2030.

Robles Bustamante destacó que el avance será gradual, lo cual es positivo para la adaptación de los negocios, pero insistió en que el cambio, sumado al alza salarial, coloca a las Mipymes en una situación vulnerable.

"Nos preocupa mucho tanto el incremento de sueldo como la reducción de jornada en la micro y pequeña empresa. Nos preocupa que no exista un equilibrio y que esto provoque el cierre de negocios o un aumento en la informalidad", comentó.

IMPACTO EN PRECIOS Y EN LOS CONSUMIDORES

Por su parte, Martín Zalazar Zazueta, presidente de Fecanaco Sonora, advirtió que el incremento salarial no solo afectará a las empresas, sino también a los consumidores.

Explicó que, al elevarse los costos operativos, también aumentarán impuestos y cuotas obrero-patronales, lo que reducirá los márgenes de ganancia. Ante ello, los negocios inevitablemente tendrán que ajustar los precios finales de sus productos o servicios, generando un impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.

DESAFÍOS PARA LAS MIPYMES

Zalazar señaló que, aunque el aumento beneficia a quienes perciben el salario mínimo al mejorar su poder adquisitivo, para las Mipymes representa un reto considerable, como ocurre cada vez que se aplican ajustes de este tipo. Muchas empresas pequeñas pagan justamente este salario y deben enfrentar no solo el incremento directo, sino otros costos derivados.

Aunque las medidas buscan generar mejores condiciones laborales, expertos coinciden en que las Mipymes enfrentan un panorama complejo. Sin una estrategia que equilibre el bienestar de los trabajadores con la estabilidad empresarial, el riesgo de cierres, alza de precios e informalidad podría intensificarse en los próximos años.