Recuerdos caen junto a paredes de la escuela Fausto Topete

Recuerdos y nostalgia ha dejado la demolición de la escuela primaria Fausto Topete en Huatabampo, un plantel educativo que por 68 años vio crecer a generaciones de niños, hoy convertidos en profesionistas.

Jesús Antonio Armenta, quien es maestro jubilado y que por 20 años fue docente del plantel, narró que la noticia de la demolición llegó junto a recuerdos de lo que el plantel llegó a ser, un espacio en el que corrían cientos de alumnos y considerada una edificación histórica de Huatabampo.

"Cuando me enteré de la noticia fui a mirar, el ver como caían sus paredes me trajo nostalgia y me hizo recordar aquellos años hermosos; en ese entonces, hasta 600 niños corriendo por los pasillos", recordó.

El plantel resaltó, tenía 68 años de haberse fundado, al haberse construido en 1957, con estudiantes que ahora han consolidado una profesión y con trayectoria en la región, como ejemplo, Bulmaro Pacheco, un referente en el Estado.

A raíz del derrumbe del plantel, platicó que se ha comunicado con padres de familia, quienes de igual forma, miran con tristeza como el plantel terminó por ser derrumbado, sin embargo, reconocen que la decisión se tomó para priorizar la seguridad del alumnado.

"Eran 138 alumnos que seguían en la escuela, ahora están en otro plantel en lo que se derrumba y se realiza la nueva construcción, el plan es que sea ahora un plantel de menos aulas y un solo piso, la realidad es que casi ya no se tienen alumnos", agregó.

Actualmente, la escuela se encuentra cerrada y con maquinaria que está realizando el derrumbe de las aulas, trabajos que se estarán desarrollando durante los próximos meses.

"Siempre de tristeza, tantos años ahí, aulas que están cayendo junto a bonitos recuerdos que se tuvieron, pero representan parte de un ciclo y dar inicio a uno mejor", culminó.