Promueven en UES Navojoa el taller "Viviendo la Discapacidad"

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en Navojoa llevó a cabo el taller “Viviendo la Discapacidad”, una forma de comprender que la discapacidad es el primer paso para construir una sociedad más empática y humana, describió el encargado de la dependencia municipal, Carlos Molina.

Tomando como sede la Universidad Estatal de Sonora (UES), campus Navojoa y aprovechando el marco por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la UBR participó con 25 alumnos de la carrera de Fisioterapia para conocer las dificultades y desafíos que se llegan a presentar.

"Durante esta jornada, los estudiantes participaron en actividades físicas, motoras, visuales, psicosociales, de lenguaje y comunicación, las cuales les permitieron sensibilizarse y comprender, desde la vivencia, los retos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad", informó.

El también subdirector de la UBR, señaló que estas dinámicas no solo fortalecen su crecimiento personal, sino que también son de gran valor para su formación profesional, convirtiéndolos en futuros profesionistas más conscientes, humanos y solidarios.

"El comprender la discapacidad es el primer paso para construir una sociedad más empática y humana, una experiencia formativa de gran ayuda para el desarrollo profesional", enfatizó.

Este tipo de talleres, ya se han realizado en otros planteles educativos, también con el propósito de que los jóvenes tengan empatía por quienes tienen una discapacidad, además de que reconozcan que nadie está exento de en algún momento de su vida tener una discapacidad.