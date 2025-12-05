Arde el Basurón de Huatabampo

Una vez más, un incendio se registró en el Basurón Municipal de Huatabampo, que fue controlado por los bomberos después de más de diez horas de labores.

La Unidad de Protección Civil informó que se desconoce si el siniestro fue provocado o no, pero ya se realizan investigaciones para determinar las causas.

La dependencia indicó que, tras recibirse el reporte del incendio, las unidades de emergencia acudieron de inmediato al lugar y, gracias a la rápida y adecuada coordinación, el fuego fue contenido durante las primeras cuatro horas y posteriormente controlado.

Asimismo, Protección Civil hizo un reconocimiento a los bomberos, agentes municipales y equipos de apoyo por su gran esfuerzo y labor, en la que enfrentaron un humo intenso, diversos desechos ardiendo y otras condiciones que complicaron el combate.

Por su parte, el ambientalista Máximo Ibarra Borbón, quien durante varios años ha demandado la construcción de un Relleno Sanitario, con todas las normas adecuadas, comentó que el siniestro registrado en el basurero de Huatabampo puso de manifiesto una vez más la necesidad de que se construya esa obra.

Lamentó que muchas personas, sobre todo las que viven en zonas aledañas al basurón, sufran los efectos de las grandes humaredas, lo que a su vez generan y complican enfermedades.

"Por eso es que, dentro de las muchas acciones de nuestra lucha, acudimos recientemente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya que se está violentando el derecho a vivir en un ambiente saludable", agregó.

Asimismo, el ecologista dijo que también es lamentable que, al combatirse los recurrentes incendios, se desperdicien grandes cantidades de agua, que tanto requieren habitantes de colonias y comunidades rurales del municipio.

FRASE

"Ya son muchos los incendios que ha habido este año y en los anteriores. Ya es hora de que las autoridades municipales hagan algo": Máximo Ibarra