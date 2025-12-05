  • 24° C
Sonora

Semar concluye Museo Subacuático de San Carlos: nuevo atractivo que impulsará el turismo en Sonora

El nuevo proyecto en San Carlos promete atraer más visitantes al estado, con una experiencia de exploración marina única en la región

Dic. 05, 2025
Embarcación efectuando labores en Museo Subacuático en San Carlos, Sonora.
La Secretaría de Marina

, en coordinación con la Secretaría de

Turismo

de Sonora, anunció la terminación del museo, ubicado en el municipio de Guaymas. Este proyecto forma parte del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) y promete convertirse en uno de los

puntos turísticos

más innovadores del noroeste del país.

Los arrecifes artificiales son estructuras que imitan a los arrecifes naturales y permiten restaurar zonas del mar afectadas o sin vida. Funcionan como refugio para peces, corales y otras especies, lo que a su vez crea un nuevo atractivo para actividades como buceo y fotografía submarina.
A medida que, la vida marina vaya colonizando las estructuras, el sitio se volverá aún más interesante tanto para visitantes como para investigadores, contribuyendo al desarrollo de un turismo sustentable basado en el respeto al medio ambiente.

San Carlos, un destino único donde el desierto se funde con las aguas del Mar de Cortés, reconocido por su entorno de formaciones volcánicas, el emblemático cerro Tetakawi, así como por playas destacadas como Los Algodones y San Francisco. Además, su cocina basada en mariscos recién capturados lo convierte en un lugar ideal para disfrutar sabores locales, mientras que actividades como senderismo, kayak, buceo y vistas al atardecer completan una experiencia inolvidable.

imagen-cuerpo

UN ESPACIO DISEÑADO PARA EL TURISMO Y LA CONSERVACIÓN

El museo fue creado mediante el hundimiento controlado de varias piezas navales y aeronaves que, tras un proceso de descontaminación supervisado por autoridades ambientales, fueron colocadas en el fondo marino para dar vida a un arrecife artificial. Estas estructuras permiten crear hábitats para la vida marina, restaurar ecosistemas, aumentar la biodiversidad, ofrecer un nuevo espacio de exploración para buceo recreativo y turismo especializado. Se espera que, este proyecto logre convertirse en un referente regional, ya que atraerá a visitantes interesados en actividades como fotografía submarina, educación ambiental y recorridos náuticos.

Además, impulsará la economía local al generar:

  • Nuevas rutas turísticas
  • Mayor demanda de servicios recreativos
  • Oportunidades para prestadores de servicios marítimos
  • Un impulso al desarrollo marítimo nacional

Al promover la cultura marítima, la sustentabilidad y el turismo náutico, este museo contribuye también al fortalecimiento del desarrollo marítimo de México, posicionando a Sonora como un destino clave para experiencias turísticas ligadas al mar. Con este nuevo atractivo, San Carlos suma un motivo más para consolidarse como uno de los lugares más visitados del estado y un referente para el turismo ecológico y de aventura.

Fernanda Rodríguez
