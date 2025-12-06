Clima en Sonora hoy 6 de diciembre: Se mantendrán bajas temperaturas por frente frío

El estado de Sonora iniciará el fin de semana con un ambiente frío en la mayor parte de su territorio, especialmente en las zonas serranas del norte y oriente, donde la masa de aire polar asociada al frente frío número 18 continuará generando temperaturas notablemente bajas.

Para estas regiones montañosas, los valores podrían oscilar entre los -5 °C y los 5 °C durante la madrugada, con posibilidad de heladas en puntos elevados. En contraste, las regiones del centro, sur y noroeste registrarán amaneceres frescos con mínimas que van de los 8 °C a los 15 °C.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Para este sábado 6 de diciembre, Hermosillo presentará una temperatura mínima cercana a los 14 °C y una máxima estimada entre 27 y 28 °C. La humedad rondará el 50 por ciento y los vientos serán ligeros, con rachas moderadas. Se espera cielo totalmente despejado.

Ciudad Obregón mostrará condiciones similares, con una mínima alrededor de 17 °C, máxima cercana a 27 °C y humedad moderada, además de vientos suaves y bajos niveles de nubosidad.

Nogales registrará una mañana fría con temperaturas que podrían iniciar entre 2 y 4 °C, mientras que la máxima alcanzaría entre 18 y 20 °C. El cielo permanecerá despejado y el viento será ligero, aunque con rachas ocasionales.

Agua Prieta presentará un comportamiento similar, con mínimas cercanas a los 2 °C y máximas alrededor de los 19 °C, además de un ambiente seco y cielos despejados.

En San Luis Río Colorado se espera una mínima de entre 6 y 8 °C y una máxima cercana a los 22 °C, con humedad moderada y vientos suaves.

En Navojoa, las mínimas rondarán los 15 °C y la máxima podría llegar a 27 °C, con presencia de algunas nubes dispersas.

Guaymas tendrá una mínima entre 15 y 16 °C y una máxima de 26 °C, con humedad ligeramente más elevada por su cercanía al litoral y vientos costeros moderados.

Se mantendrá cielos despejados en general y no se pronostican lluvias para este fin de semana. A partir del martes, se prevé un ligero repunte en las temperaturas, que podrían acercarse nuevamente a los 30 °C en el centro y sur de Sonora.