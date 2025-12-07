Clima en Sonora hoy domingo 7 de diciembre: Prevén semana con calor, pese a efector del frente frío 18

Sonora experimentará un notable repunte de temperaturas durante la próxima semana, con valores que podrían superar los 30°C en distintas regiones del estado, según el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias oficiales de Estados Unidos.

Aunque el frente frío número 18 continúa afectando al territorio sonorense, sus efectos solo se mantendrán durante este domingo, principalmente en zonas serranas del Norte y Oriente, donde se prevén heladas y temperaturas mínimas de entre -5°C y 5°C.

Para los municipios del Centro, Sur y Noroeste, el SMN señala que entre hoy y mañana lunes las temperaturas máximas oscilarán entre los 19°C y 27°C. Sin embargo, a partir del martes 9 de diciembre se espera un incremento significativo, con máximas cercanas o superiores a los 30°C, especialmente en el Centro y Sur del estado.

CLIMA EN SONORA HOY 7 DE DICIEMBRE

HERMOSILLO

Temperatura mínima: 11°C y una máxima: 27°C

Humedad: 50%

Viento: 12 km/h, rachas de 23 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Una temperatura mínima de 14°C y una máxima: 30°C

Humedad: 61%

Viento: 14 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

NOGALES

Temperatura mínima de 5°C y máxima: 21°C

Humedad: 35%

Viento: 12 km/h, rachas de 25 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Temperatura mínima de 8°C y máxima: 24°C

Humedad: 34%

Viento: 10 km/h, rachas de 22 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

NAVOJOA

Una temperatura mínima de13°C y máxima: 30°C

Humedad: 40%

Viento: 14 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo mayormente despejado, 0% de lluvia

AGUA PRIETA

Temperatura mínima de 4°C y máxima: 20°C

Humedad: 31%

Viento: 9 km/h, rachas de 19 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

GUAYMAS

Una temperatura mínima de 15°C y una máxima: 28°C

Humedad: 30%

Viento: 21 km/h, rachas de 36 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los contrastes térmicos que aún se presentarán en la entidad. También recordó la importancia de abrigarse adecuadamente durante las mañanas frías, hidratarse ante el incremento de las temperaturas y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.