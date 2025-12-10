Despiden a trabajadores del ayuntamiento de Morelos por quejarse de no recibir su aguinaldo en video viral

El Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que dos de sus empleadas fueran separadas de su cargo tras aparecer en un video en redes sociales haciendo comentarios irónicos y despectivos sobre el municipio y sobre su aguinaldo. La transmisión, realizada en pleno desfile navideño, rápidamente llegó a cientos de usuarios y generó molestia entre habitantes y autoridades.

UN VIDEO QUE DESATÓ CONTROVERSIA

Durante la celebración del desfile navideño, las dos trabajadoras grabaron y transmitieron en vivo un video en el que hicieron comentarios que fueron considerados ofensivos para la comunidad. Entre las frases que más indignación causaron se encuentran: "vimos desfilar nuestro aguinaldo", "qué bonito se ve el aguinaldo" y "esto es un vil pueblo en medio de la nada".

El tono sarcástico y la insinuación de un uso incorrecto de recursos públicos hicieron que el material se viralizara en cuestión de horas. Usuarios de redes sociales y vecinos de Jojutla expresaron su inconformidad, por lo que consideraron una falta de respeto hacia el municipio.

LO QUE SE DIJO EN EL VIDEO VIRAL

El video mostraba a las dos empleadas mientras observaban el desfile. Entre risas, comentaron que estaban viendo "desfilar su aguinaldo" y criticaron la austeridad del evento. También mencionaron que Jojutla era un "pueblo en medio de la nada", lo que avivó el enojo de la ciudadanía.

Para muchas personas, estas expresiones no solo fueron ofensivas sino que mostraron una actitud inapropiada para quienes desempeñan un cargo público.

DESPIDEN A EMPLEADAS MUNICIPALES EN JOJUTLA POR VIDEO VIRAL



Dos trabajadoras del Ayuntamiento de Jojutla fueron despedidas luego de que circulara en TikTok un video donde se refieren al municipio como un "pueblote en medio de la nada" y un "vil pueblo". pic.twitter.com/IsqJUlcjsI — Voces Morelos (@voces_morelos) December 10, 2025

LA RESPUESTA INMEDIATA DEL ALCALDE

El presidente municipal, Alan Martínez García, confirmó a través de un mensaje publicado en Facebook que ambas trabajadoras habían sido separadas de sus funciones de manera inmediata. El alcalde recordó que quienes trabajan en el servicio público deben conducirse con respeto hacia la ciudadanía.

En su mensaje señaló que el Ayuntamiento busca contar con personal que "respete y trate con dignidad" al municipio, además de agradecer la postura de las regidorías que también solicitaron la separación de las funcionarias.

LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD

Tras viralizarse el video, habitantes del municipio comenzaron a compartirlo y a pedir explicaciones. Comentarios en redes sociales señalaban que el personal del Ayuntamiento debe ser ejemplo de compromiso y respeto hacia la comunidad a la que sirven.

La rápida respuesta del alcalde buscó enviar un mensaje claro sobre la importancia de la conducta pública dentro y fuera del horario laboral, especialmente cuando se utilizan redes sociales.

¿QUÉ LECCIONES DEJA ESTE CASO PARA EL SERVICIO PÚBLICO?

Este incidente abrió una discusión importante sobre el uso de redes sociales por parte de servidores públicos y los límites entre lo personal y lo laboral.

Especialistas suelen recomendar que los trabajadores del sector público:

Eviten comentarios que desacrediten a la comunidad.

Mantengan sus perfiles personales alejados de actividades oficiales.

Tengan cuidado con transmisiones en vivo que pueden hacerse virales.

Revisen los códigos de ética y conducta de sus dependencias.

Por su parte, los municipios pueden reforzar programas de capacitación sobre comunicación responsable y establecer protocolos claros para atender casos de mala conducta digital.

UN RECORDATORIO SOBRE LOS DERECHOS LABORALES

Este caso también coincide con una época del año en la que muchos trabajadores se preguntan qué hacer si no reciben su aguinaldo. Expertos recuerdan que, según la Ley Federal del Trabajo, las empresas y dependencias deben entregar esta prestación antes del 20 de diciembre, y existen mecanismos legales para exigirla en caso de incumplimiento.