Internacional / Mundo

Trump acusa a México de poner en riesgo la seguridad de EE.UU. por crisis de agua

El presidente de Estados Unidos y exige soluciones "inmediatas"; acusa a Sheinbaum de incumplir acuerdos

Dic. 10, 2025
Reiteró su intención de imponer aranceles a México si no se cumple lo que solicita.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la crisis de agua y drenaje en México representa una amenaza directa para la seguridad de Texas, California y todo el país, al acusar al gobierno mexicano de enviar "millones de galones" de aguas negras al Río Tijuana.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump difundió un video en el que se observa agua contaminada fluyendo por el cauce del río, asegurando que los desechos provenientes del lado mexicano afectan especialmente a las comunidades de Coronado e Imperial Beach.

"México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente. Es una verdadera amenaza para Texas, California y Estados Unidos", escribió el mandatario.

imagen-cuerpo

REITERA AMENAZA DE ARANCELES

Las declaraciones surgen en un momento clave, pues ambos gobiernos sostienen negociaciones por la entrega de agua pendiente establecida en el Tratado de Aguas de 1944.

Trump acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de incumplir el acuerdo y advirtió que, de no resolverse, aumentará en 5% los aranceles para productos mexicanos.

Por su parte, Sheinbaum Pardo informó que México presentó tres propuestas durante reuniones virtuales con funcionarios estadounidenses. Explicó que el tratado estipula que, tras cinco años de sequía, el agua no entregada debe compensarse en los siguientes cinco años.

La presidenta destacó que su gobierno coordina esfuerzos con los estados fronterizos (Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua) para encontrar una solución que no afecte ni a agricultores ni al consumo humano.

"Yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno", señaló.

César Leyva
