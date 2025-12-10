Hija de María Corina Machado recibe el premio Nobel de la Paz en Oslo en nombre de su madre

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo se llevó a cabo este miércoles 10 de diciembre con la sorpresa de que Ana Corina Sosa Machado, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, subió al estrado para recibir el galardón en nombre de su madre.

La líder política, conocida por su postura frontal contra el gobierno de Nicolás Maduro y por promover durante años la idea de una intervención militar extranjera en Venezuela, no pudo asistir al evento por lo que el comité describió como "una situación de peligro extremo".

Su hija leyó el discurso preparado por Machado, en el que la dirigente aseguró, sin presentar pruebas, que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad "documentados por las Naciones Unidas" y que existe un "terrorismo de Estado" destinado a anular la voluntad ciudadana.

Tampoco hizo referencia al amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ni a las amenazas del entonces presidente Donald Trump sobre la posibilidad de una operación militar terrestre en el país sudamericano.

REACCIONES Y CONTEXTO TRAS EL PREMIO NOBEL

En cambio, reiteró acusaciones sin evidencias de que Maduro lidera el supuesto Cártel de los Soles, una organización criminal cuya existencia ha sido desestimada por especialistas.

El contexto regional también pesa, ya que desde septiembre, operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 87 muertos en ataques contra embarcaciones señaladas de narcotráfico sin pruebas concluyentes, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza y la legitimidad de estas acciones.

La ceremonia contó con la presencia de figuras de la derecha y ultraderecha latinoamericana, entre ellos los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa, José Raúl Mulino y Santiago Peña, quienes acudieron en señal de respaldo político.

El presidente del comité noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, confirmó que Machado llegaría a Oslo por la noche, pese a la prohibición de salida del país que pesa sobre ella desde 2014 por su presunta participación en los hechos violentos del 12 de febrero de ese año.

El Instituto Nobel añadió que, aunque la opositora no pudo estar presente en los actos oficiales, se encontraba a salvo. El discurso leído por su hija subrayó que el premio representa un mensaje para Venezuela y para el mundo.

También insistió en que la dirigente regresará "pronto" a su país, aun cuando el fiscal general Tarek William Saab advirtió recientemente que, si abandona Venezuela, sería considerada "fugitiva".

La ausencia de Machado en público desde el 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas, ha alimentado las especulaciones sobre su paradero.

Ella misma afirmó, en una llamada telefónica con representantes del Nobel, que en su regreso explicará "lo que hemos pasado y cuántas personas han arriesgado su vida" para permitirle viajar.