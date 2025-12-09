Avión se desploma y aterriza sobre carro en autopista de florida

Un momento de terror se vivió en la Interestatal 95, en Florida, cuando una avioneta se desplomó sobre la autopista en pleno tránsito vespertino. Automovilistas que circulaban por la vía quedaron impactados al ver cómo la aeronave descendía sin control antes de golpear directamente a un vehículo que avanzaba por los carriles sur.

El incidente ocurrió el día 8 de diciembre cerca del marcador de milla 201, en la zona de Cocoa, alrededor de las 5:45 p.m., justo cuando el piloto ya había advertido que enfrentaba una falla en los motores y buscaba desesperadamente un lugar donde aterrizar.

UNA CONDUCTORA RESULTÓ HERIDA TRAS EL IMPACTO

Las autoridades confirmaron que la avioneta, un Beechcraft 55 de dos motores, cayó sobre un Toyota Camry 2023. La conductora del automóvil, una mujer de 57 años, fue llevada al Hospital Viera con lesiones leves, mientras que los dos tripulantes de la aeronave salieron ilesos.

A pesar de la fuerza del choque, tanto el piloto como el pasajero pudieron salir por su propio pie del fuselaje y colaborar con los oficiales desde los primeros minutos del operativo.

EL PILOTO REPORTÓ UNA FALLA Y ALERTÓ QUE NO LLEGARÍA AL AEROPUERTO

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, el piloto, un joven de 27 años originario de Orlando, había comunicado minutos antes que no llegaría a ningún aeropuerto cercano.

"Estoy buscando una superficie disponible", habría dicho durante la emergencia, según los primeros reportes.

Su pasajero, también de 27 años y residente de Temple Terrace, no presentó lesiones y no requirió asistencia médica.

LA AVIONETA DESCENDIÓ DE FORMA REPENTINA

Testigos narraron que la avioneta perdió altitud en cuestión de segundos, descendiendo de manera abrupta sobre los carriles. El impacto dañó seriamente al Camry y dejó la aeronave atravesada sobre varios carriles, provocando un cierre parcial de la autopista.

Imágenes del lugar mostraron al vehículo afectado y a la aeronave inmovilizada, mientras equipos de emergencia acordonaban la zona para evitar riesgos por combustible derramado y retiraban restos del fuselaje.

SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN FEDERAL

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que realizará una investigación técnica completa para determinar qué provocó la caída. El análisis incluirá el historial del Beechcraft 55 y las comunicaciones previas al desplome.

La vía fue reabierta poco antes de las 9 p.m., tras casi tres horas de trabajos para despejar la autopista y garantizar la seguridad de los conductores.

OTRO ACCIDENTE AÉREO OCURRIÓ EL MISMO DÍA EN FLORIDA

Este no fue el único incidente aéreo registrado en la jornada. Horas antes, en DeLand, otra avioneta tuvo que aterrizar de emergencia cerca de una escuela secundaria. En ese caso, los dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Las autoridades investigarán ambos eventos para determinar si existe algún patrón técnico o operativo que comparta relación.

Por ahora, destacan que la rápida actuación de los equipos de emergencia evitó una tragedia mayor en ambos escenarios, según reportó Fox 35 Orlando.