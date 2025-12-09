Venezuela se prepara para cualquier ataque estadounidense, tras amenazas de Trump

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos volvió a subir de tono este martes, luego de que representantes del Gobierno de Nicolás Maduro aseguraran que el país está listo para responder ante cualquier acto que consideren una agresión. Esto ocurre en medio del despliegue militar estadounidense en la región del Caribe, un movimiento que Caracas observa con creciente preocupación.

Al mismo tiempo, nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han encendido aún más los ánimos, pues afirmó que Maduro tiene los días "contados" y no descartó la posibilidad de una intervención terrestre.

EL POSICIONAMIENTO DE VENEZUELA ANTE EL DESPLIEGUE DE ESTADOS UNIDOS

Durante una ceremonia por el aniversario número 201 de la Batalla de Ayacucho, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que el país ha reforzado su postura de defensa nacional debido al escenario militar que se desarrolla en el Caribe.

Padrino López explicó que la determinación de defender la soberanía está respaldada "con armas y con conciencia moral, republicana y libertaria". Según el funcionario, la idea de patria e independencia sigue más vigente que nunca y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha actuado "con dignidad" frente a lo que consideran amenazas abiertas desde Washington.

El ministro insistió en que la presencia militar estadounidense, justificándose en operaciones contra el narcotráfico, no es interpretada en Caracas como una medida aislada, sino como un intento de aumentar la presión sobre el Gobierno venezolano.

LA LECTURA DEL GOBIERNO VENEZOLANO SOBRE EL MOVIMIENTO MILITAR ESTADOUNIDENSE

De acuerdo con declaraciones difundidas por agencias internacionales, Padrino López señaló que la FANB ya cuenta con un plan estratégico para enfrentar lo que calificó como "una nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano".

Para las autoridades venezolanas, el operativo naval de Estados Unidos no se limita a labores antinarcóticos. Por el contrario, aseguran que podría estar ligado a una estrategia más amplia con fines políticos y militares contra el presidente Nicolás Maduro.

Si bien el Gobierno estadounidense no ha anunciado acciones directas adicionales al despliegue regional, las recientes declaraciones de Trump han incrementado la desconfianza de Caracas.

JORGE RODRÍGUEZ TAMBIÉN ADVIERTE SOBRE UNA POSIBLE AGRESIÓN

En este ambiente de creciente tensión, Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno venezolano, también tomó la palabra. Durante la Asamblea de los Pueblos, emitida por VTV, afirmó que el país está preparado para enfrentar cualquier ataque, sin importar desde qué punto pudiera presentarse.

Rodríguez señaló que, aunque Venezuela es un país de paz, responderá con firmeza en caso de que una fuerza extranjera intente ingresar al territorio nacional. Agregó que la defensa se realizaría "por tierra, cielo o mar", haciendo referencia a los escenarios planteados por medios internacionales sobre una posible intervención.

LAS NUEVAS DECLARACIONES DE TRUMP SOBRE NICOLÁS MADURO

El presidente Donald Trump volvió a plantear dudas sobre su postura respecto a Venezuela al asegurar que Maduro tiene los días "contados". En una conversación con Politico, evitó dar una respuesta clara cuando se le preguntó si descartaba una intervención por vía terrestre.

"No quiero confirmarlo ni descartarlo", fue lo único que adelantó. También criticó a la publicación por considerarla "hostil" hacia su Administración. Por otro lado, reiteró su intención de iniciar operaciones contra el narcotráfico que, según lo dicho, podrían tener lugar dentro del territorio venezolano.

A pesar de este tono, fuentes citadas por medios estadounidenses recordaron que, semanas atrás, Trump y Maduro sostuvieron una llamada telefónica que fue descrita como "cordial".

UN CONFLICTO QUE SE INTENSIFICA

La relación entre ambos países arrastra años de tensiones, marcadas por sanciones económicas, presiones diplomáticas y acusaciones mutuas. Mientras Estados Unidos alega que busca "restaurar la democracia" en Venezuela, el Gobierno de Maduro asegura que estas acciones son parte de un plan para desestabilizar a la nación y justificar un cambio de poder.

El despliegue militar en el Caribe ahora se suma como un nuevo elemento que inquieta a Venezuela y que podría elevar aún más el riesgo de confrontación.

¿HABRÁ INTERVENCIÓN?

Aunque no existe una confirmación oficial de un plan de intervención por parte de Estados Unidos, las declaraciones de ambas partes solo han abonado a un clima de incertidumbre regional. Todo dependerá de si Washington decide ampliar su presencia militar y de cómo Venezuela responda a estos movimientos.

Por ahora, tanto Caracas como Washington mantienen discursos firmes y sin señales claras de conciliación, mientras la comunidad internacional se mantiene expectante ante el desarrollo de esta escalada diplomática y militar.