Visa americana: Estas son las razones por las que podrían negarte la entrada estas vacaciones de invierno

A pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno 2025, mientras miles de familias se organizan para celebrar Navidad y Año Nuevo, otros mexicanos afinan detalles para viajar a Estados Unidos: maletas, reservaciones, pasaporte y, por supuesto, la visa vigente. Sin embargo, contar con este documento no garantiza la entrada al país.

La decisión final siempre queda en manos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de permitir o rechazar el acceso en los puertos de ingreso.

MOTIVOS MÁS COMUNES POR LOS QUE PUEDEN NEGARTE EL ACCESO A EU

Los oficiales migratorios pueden negar la entrada si consideran que el visitante no cumple las condiciones de su visa, si detectan inconsistencias en su versión o si encuentran señales de riesgo. Entre las causas más frecuentes están:

Sospecha de intención de residir en EEUU . Si el oficial cree que el verdadero propósito es quedarse a vivir, aun teniendo visa de turista o negocios, la admisión será rechazada.

. Si el oficial cree que el verdadero propósito es quedarse a vivir, aun teniendo o negocios, la admisión será rechazada. Información inconsistente . Ocurre cuando lo que el viajero declara en la frontera contradice lo dicho durante la solicitud de visa , especialmente en primeras visitas.

. Ocurre cuando lo que el viajero declara en la lo dicho durante la , especialmente en primeras visitas. Falta de arraigo en México. No contar con pruebas de empleo , estudios, bienes o familia que acrediten tu regreso puede levantar sospechas .

No contar con , estudios, bienes o familia que acrediten tu regreso puede levantar . Infracciones previas o alertas migratorias. Cualquier antecedente, por mínimo que sea, puede motivar una revisión exhaustiva o una negativa inmediata.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA FRONTERA

Llevar documentos que respalden el viaje: reservaciones, comprobantes laborales y boletos de avión.

el viaje: reservaciones, comprobantes laborales y boletos de avión. Explicar con claridad el itinerario y mantener coherencia en las respuestas.

en las respuestas. Responder solo lo necesario; no dar información adicional si no la solicitan.

si no la solicitan. CBP puede revisar celulares y dispositivos electrónicos

Los agentes fronterizos están facultados para inspeccionar celulares, tabletas y computadoras sin orden judicial. Las revisiones pueden ser básicas o avanzadas, e incluso pueden solicitar contraseñas o datos biométricos.

Si el viajero no es ciudadano ni residente y se niega a permitir la inspección, puede ser declarado inadmisible. La información obtenida puede almacenarse hasta por 15 años, y existe el riesgo de que algunos archivos se borren accidentalmente durante el proceso.